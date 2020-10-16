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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut kasabasından yeni görüntüler

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut kasabasından yeni görüntüler

-Hadrut kasabasından yeni görüntüler

( BAKÜ ) BAKÜ

Sosyal Medya İlham 


- Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermeni işgalinden kurtarılan Hocavend’e bağlı Hadrut kasabasına ait yeni görüntüler paylaşıldı. Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonları başarılı şekilde devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermeni işgalinden kurtarılan Hocavend’e bağlı Hadrut kasabasına ait yeni görüntüler paylaşıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Hocavend’e bağlı Hırmancık, Ağbulak ve Ahullu köylerinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurmuştu.
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