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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl’in eski kent merkezi görüntülendi

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl’in eski kent merkezi görüntülendi

-Cebrayıl eski kent merkezi ve Dostluk Çeşmesi’nden görüntüler

( BAKÜ ) BAKÜ

İşgal 


- Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl’ın eski kent merkezi görüntülendi. Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonları başarılı şekilde sürerken, işgalden kurtarılan bölgelerden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu, 4 Ekim tarihinde Cebrayıl’ı Ermeni işgalinden kurtarmıştı. İşgalden kurtarılan Cebrayıl’ın 30 yıl önceki kent merkezi ve “Dostluk Çeşmesi” görüntülendi. Albay Elşad Egilov yaptığı açıklamada, “Azerbaycan ordusu kahramanlığını gösteriyor. Askerlerin morali yüksek. Her bir askerimiz kahramanlığını göstermeye hazır. Topraklarımızı işgalden kurtardıkça savaşmak için daha da moral buluyoruz. Ermenistan bilmeli ki, Azerbaycan askeri topraklarını kurtarmak için kanının son damlasına kadar savaşacak” dedi.

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