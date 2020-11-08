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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Balasoltanlı köyü görüntülendi

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Balasoltanlı köyü görüntülendi

Balasoltanlı köyü detay

( BAKÜ ) BAKÜ

Oltan Olta 


- Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtardığı Gubadlı ilçesine bağlı Balasoltanlı köyü görüntülendi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden temizlediği Gubadlı ilçesine bağlı Balasoltanlı köyünün görüntülerini paylaştı.
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