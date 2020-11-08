- Ermenistan işgalinden kurtarılan Balasoltanlı köyü görüntülendi

- Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtardığı Gubadlı ilçesine bağlı Balasoltanlı köyü görüntülendi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden temizlediği Gubadlı ilçesine bağlı Balasoltanlı köyünün görüntülerini paylaştı.
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