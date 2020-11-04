- Ermenistan'ın Terter'e attığı yasaklı fosforlu top mermisi imha edildi

-Etrafa saçılan ateş

-Beyaz dumanlar

-Etrafta yanma



( TERTER ) TERTER



- Ermenistan ordusu tarafından atılan ve uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış olan beyaz fosforlu top mermisi uzman ekipler tarafından boş alana taşındıktan sonra patlatılarak etkisiz hale getirdi. Ermenistan ordusu, saldırıları sırasında sivil yerleşim merkezlerini de hedef alıyor. Ermenistan ordusu tarafından Terter’e bağlı Eskipara köyü'nde bir hurma bahçesine atılan ve uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış olan 1 adet 122 milimetrelik beyaz fosforlu top mermisi düşmüş ancak patlamamıştı. Meyve bahçesinde bulunan beyaz fosforlu top mermisi, Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) uzmanları tarafından önce boş alana taşındı, daha sonra kontrollü bir şekilde patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Patlama sonucu etrafı beyaz dumanlar bürüdü.



loading...