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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Ermenistan'ın Terter'e attığı roketler masaya ve bahçeye saplanarak patlamadı

- Ermenistan'ın Terter'e attığı roketler masaya ve bahçeye saplanarak patlamadı

Saplanan roketler

Savaş Suçu 

-Çatının delinen bölümü
-Masaya saplanması
-Detay

( TERTER ) TERTER

- Ermenistan ordusunun 29 Ekim'de Terter kentine Smerch çok namlulu roketatar sistemiyle attığı 2 roket, bir evin önünde bulunan masaya ve arka bahçeye saplanarak patlamadı. Ermenistan ordusu tarafından geçtiğimiz 29 Ekim'de Terter kentine “Smerch” çok namlulu roketatar sistemiyle atılan 2 roketten birisi kent merkezinde bulunan bir evin bahçe çatısını deldikten sonra evin önünde bulunan masaya, diğeri ise evin arka bahçesine saplanarak patlamadı. 1 metre toprağın altına giren ve patlamayan roketler, Ermenistan’ın savaş suçu işleyerek sivilleri hedef aldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Masaya ve bahçeye saplanarak patlamayan roketlerin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev’in Terter'i ziyaret ettiği gün atılması ise dikkat çekti.
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