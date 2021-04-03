- Ermenistan'ın savaş döneminde Şuşa'ya İskender-M füzeleriyle saldırdığı kesinleşti

-İSMAYILOV RÖP



( ŞUŞA ) ŞUŞA



- Ermenistan'ın Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren savaşta Şuşa'yı İskender-M balistik füzeleriyle hedef aldığı tespit edildi. Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'da geçtiğimiz Eylül ayında başlayarak 44 gün süren savaşta Ermenistan'ın Şuşa'ya İskender-M füzeleriyle saldırdığı ortaya çıktı. Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) Operasyon Karargahı Müdürü İdris İsmayılov, 15 Mart'ta Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa kentinde gerçekleştirilen mayın temizleme çalışmasında 2 farklı noktada füze parçaları bulunduğunu açıkladı.

İsmayılov, ajans personeli tarafından yürütülen inceleme sırasında füzenin üzerinde 9M723 indeks kodunun kontrol edildiğini ve bunların İskender füzesinin parçaları olduğu sonucuna varıldığını dile getirdi. Füze parçalarının tespit edildiği noktaların birbirine uzaklığının 780 metre olduğu ifade edilirken, araştırma sonucunda Şuşa'ya savaş döneminde İskender M füzesi atıldığı kesinleşti. Patlama bölgesi ve çevresindeki incelemeler devam ediyor. Öte yandan eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan ve Ermenistan Savunma Bakanlığı eski Baş Savunma Müfettişi Movses Hakobyan da Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı İskender füze sistemini kullandığını söylemişti.



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