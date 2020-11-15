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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Ermenistan’ın katlettiği 93 Azerbaycanlı sivil anıldı - TORONTO

Ermenistan’ın katlettiği 93 Azerbaycanlı sivil anıldı - TORONTO

- 93 sivil kurban için alana konulan 93 yastıktan görüntüler - Törene katılanlardan görüntüler - Anma etkinliğini organize eden Gıyas Hüseyin'in açıklaması - Anma törenine katılanlardan detaylarErmenistan’ın katlettiği 93 Azerbaycanlı sivil Toronto’da anıldıTORONTO (AA) - Ermenistan'ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 93 kişi için Toronto’da anma töreni düzenlendi.
Bir grup gönüllü Azerbaycanlı tarafından Toronto Belediye Başkanlığı binası önündeki alanda düzenlenen törende, 93 sivil kurban için alana 93 yastık konuldu.Yastıkların üzerine sivil kurbanların isimleri ve yaşlarının olduğu etiketler ile karanfiller konuldu.Törene katılan Azerbaycanlı üniversite öğrencileri de ölen sivillerin mezarlarını temsil eden yastıkların başında, ellerindeki pankartlar ile Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını anlattı.Anma etkinliğini organize eden Gıyas Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın son terörist saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 93 masum insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Hüseyin, "Bu insanlar savaş bölgesinin dışındaki şehirlerde yaşıyordu. Ermenistan’ın terörist saldırıları ile gece yarısı uykularında hayata veda ettiler. Bunu, bu etkinliğimizle Kanada başta olmak üzere dünya kamuoyuna duyurmak istedik." dedi.
Toronto polisinin önlem aldığı etkinlik olaysız sona erdi.

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