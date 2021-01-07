- Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Zengilan ili görüntülendi



- Azerbaycan, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan iline ilişkin görüntüleri yayınladı. Rusya’nın arabuluculuğuyla Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu. Ermenistan'ın imzaladığı Ateşkes Anlaşmasıyla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 20 Ekim’de Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan kentinin görüntülerini yayınladı. Bakanlık tarafından yayınlanan görüntülerde, Zengilan’da bulunan evlerin kullanılamaz hale geldiği görülüyor.



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