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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı köyleri görüntülendi

- Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı köyleri görüntülendi

Köyden görüntüler

( BAKÜ ) BAKÜ

Gesi Saldırı 


- Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı bölgesine bağlı köyler görüntülendi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan tarafının başlattığı saldırılara karşı yürüttüğü operasyonu başarılı bir şekilde sürdürüyor. Ermenistan ordusu, Gubadlı bölgesine bağlı köyleri Ermenistan işgalinden kurtarmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Gubadlı bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtarılan Giyaslı ve Sarıyatag köylerinin görüntülerini paylaşıldı.
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