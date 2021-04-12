- Ermenistan’ın Dağlık-Karabağ’da 'İskender M' balistik füzesi kullandığı ortaya çıtı



- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık-Karabağ savaşında Rus yapımı "İskender M" balistik füzelerini kullandığını belirterek, füzenin Ermenistan'ın savaş suçunun kanıtı olduğuna dikkat çekti. Başkent Bakü’de Azerbaycan'ın Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirdiği askeri araçların sergilendiği Askeri Ganimet Parkı'nın açılışını yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, parkta incelemelerde bulundu. Aliyev, Rus üretimi "9K720 İskender-M" tipi kısa menzilli balistik füzeyi eliyle işaret ederek, Ermenistan’a tepki gösterdi. Aliyev, "Ermeniler, Şuşa'yı bakın bu İskender-M füzeleri ile ateşe tutmuştu" ifadelerini kullandı. “Ermenistan'ın savaş suçunun kanıtı” Füzenin Ermenistan'ın savaş suçunun kanıtı olduğunu ve Ermenistan’dan bu durum için bir cevap ve resmi açıklama istediklerini belirten Aliyev, "Bu füzeler Ermeni ordusuna nereden geliyor? Bu füzeler olmamalıydı. Bu zaten görsel bir kanıt. Bu Ermenistan'ın savaş suçunun kanıtı ve biz bir cevap istiyoruz. Bu ölümcül silah Ermenistan'ın eline nasıl geçti? Henüz bir cevap almadık ama alacağız. Ermenistan'ın ‘İskender-M’ füzeleri ile kadim şehrimiz Şuşa'yı yok etmeye çalıştığını herkes görsün. Şuşa'yı kurtardıktan sonra kullandılar. Yeterli bilgiye sahibiz. Sadece resmi bir açıklama bekliyoruz. Herkes gelip görecek. Bu, Ermeni vahşetinin ve savaş suçlarının bir başka görsel kanıtıdır” dedi.

Geçtiğimiz ocak ayında temeli atılan ve 5 hektarlık alanı kaplayan parkta tanklar, askeri araçlar, topçu bataryaları, uçaksavar füze sistemleri, küçük silahlar, askeri nakliye araçları da dahil olmak üzere 150’ye yakın askeri araç ve 300'den fazla askeri teçhizat sergileniyor. Ermenistan ordusunun Şuşa’ya attığı "İskender-M" füzesinin kalıntıları da sergilenen silahlar arasında yer alıyor.



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