- Ermenistan'ın Berde’ye füze saldırısında 21 kişi öldü

-Yanan araçlar

-Yerle bir olan iş yerleri

-Röportaj

-Detay

-Kalabalık halk



( BERDE ) BERDE



- Ermenistan'ın Berde'ye düzenlediği füze saldırısında 21 sivil hayatını kaybetti, 71 sivil yaralandı. Kentte birçok iş yeri yerle bir olurken çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sürüyor. Dünyanın gözleri önünde sivilleri hedef alan Ermeni güçleri, bu kez Berde kentine birden fazla roket atarak füze saldırısında bulundu. Dağlık Karabağ'dan Berde kentine fırlatılan roketler ve füze, çok sayıda iş yerini yerle bir ederken birçok araç da kullanılamaz hale geldi. Kente düzenlenen sarıda 21 sivil hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hepsi masum siviller. Saldırıda misket mühimmatlı Smerç füzesi kullanılmıştır. İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü teşkilatlarını Ermenistan'ın bu suçlarını yerinde incelemek için Azerbaycan'a davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. “Allah Azerbaycan halkını korusun” Sokakta yürürken roketin düştüğünü belirten Cavad Memmedov, “Yaralananlar oldu. Allah Azerbaycan halkını, ordusunu korusun. Başta cumhurbaşkanlığımızın yardımıyla her şey iyi olacak. Karabağ bizimdir bizim olacak ve her zaman bizimdi. Civarda bulunan yaralılara yardım ettik. Allah Azerbaycan halkını korusun. Dört tane patlama sesi duydum” diye konuştu.

“Dünya yaşananları şaşkınlıkla izliyor“ Zameddin İsfendiyarov ise yaptığı açıklamada, “Biz Türk milleti olarak, Türkiye Azerbaycan olarak buna galip geleceğiz. Cumhurbaşkanımızın arkasında durarak onları topraklarımızdan kovacağız. Dünya tarihinde 30 yıldır işgal altında bulunan toprakları 30 günde geri almak görülmüş bir olay değil. Bütün dünya şaşkınla izliyor. Biz o kadar güçlü bir milletiz ki o kadar güçlü ordumuz var ki bütün dünya bize gıpta ediyor. Onun için bu Ermeni vahşileri biz sivil halkı yok etmek istiyor. ancak biz korkmuyoruz. Görüyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Ermenistan’dan korkmuyoruz” Dört semavi kitapta da savaşta çocuklara ve kadınlara dokunulmayacağını belirtildiği vurgulayan Vidadi Hankişiyev, “Şeytan Ermeniler onlardan korkacağımızı sandılar. Ne mutlu biz Türküz beşeriyetin şeytanı olan Ermenilerden korkmuyoruz. Korkmayacağız da. Yaşasın ordumuz, devletimiz, halkımız” dedi.





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