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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Ermenistan’dan Berde'ye roketle saldırdı: 1'i çocuk 4 ölü, 10 yaralı

- Ermenistan’dan Berde'ye roketle saldırdı: 1'i çocuk 4 ölü, 10 yaralı

Roket düşen evler

Acil Servis Roketli Saldırı Çatışma Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Polis ekipleri
-Roket parçası
-Kalabalık

( TERTER ) TERTER

- Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde kentine gerçekleştirdiği roketli saldırı sonucu 1'i çocuk 4 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken, Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan, Azerbaycan'ın Berde kentinde sivil yerleşim yerlerine roketle saldırı gerçekleştirdi. Roketlerin Karayusuflu köyünde 3 farklı noktada 8 eve isabet ettiği belirtildi. Saldırı sonucu 1'i i çocuk 4 sivilin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Onlarca ailenin yaşadığı bölgede 8 evde de maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılara müdahale edilirken, polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.
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