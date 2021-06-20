- Ermenistan’daki seçimde Paşinyan ve Koçaryan oylarını kullandı



- Ermenistan’da düzenlenen erken parlamento seçiminde anketlerde önde çıkan Başbakan Nikol Paşinyan ve eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan oylarını kullandı. Ermenistan’da halk erken parlamento seçimi için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 2,6 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, toplam 2 bin oy kullanma merkezi kuruldu. Seçimlerde 22 parti ve 4 ittifak yer alıyor. Paşinyan'ın iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi ve eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki Ermenistan İttifakı’nın öne çıktığı seçimde parti liderleri oylarını kullandı. Robert Koçaryan, eşi Bella Koçaryan ile birlikte Başkent Erivan’daki bir seçim merkezinde oyunu kullandı. Erivan’da oyunu kullanan Paşinyan da “Devletimizin ve halkımızın geleceği için, Ermenistan'ın kalkınması için oy veriyorum” açıklamasını yaptı. Dağlık Karabağ’da 44 gün süren savaşın kaybedilmesinin ardından Ermenistan’da protestolar patlak vermiş ve halk Paşinyan’ı istifaya çağırmıştı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 18 Mart’ta muhalefet liderleri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Haziran ayında erken parlamento seçimleri yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu. Paşinyan erken seçimlerin yapılabilmesi için 25 Nisan’da istifa etmişti.

