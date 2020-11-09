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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Ermenistan'da Rusya'ya ait askeri helikopter düşürüldü: 2 ölü

- Ermenistan'da Rusya'ya ait askeri helikopter düşürüldü: 2 ölü

-Helikopterin düştüğü anlar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Hava Sahası Savunma Sistemi Askeri Helikopter Helikopter Trol 


- Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'da Rusya’ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin karadan havaya ateşlenen taşınabilir hava savunma sistemi ile vurularak düşürüldüğü duyuruldu. Helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı. Rusya’ya ait Mi-24 tipi askeri helikopter Ermenistan’da düşürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Yerash yerleşim yerinin yakınlarında Rus yapımı bir Mi-24 helikopterinin düşürüldüğü aktarıldı. Savunma Bakanlığı, helikopterin MANPADS tipi taşınabilir hava savunma sistemi ile düşürüldüğünü aktarırken, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Açıklamada, düşen helikopterin Azerbaycan sınırında vurulduğu ifade edilerek, “9 Kasım tarihinde 17.30 sıralarında Nahcivan Özerk Cumhuriyeti (Azerbaycan Cumhuriyeti) sınırının yakınındaki Ermeni yerleşimi Yerash’ın hava sahasında, 102. Rus askeri üssünün konvoyuna Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından geçerken refakat eden Rus Mi-24 helikopteri karadan MANPADS tipi taşınabilir hava savunma sisteminden ateşe tutuldu. Füzenin isabet etmesi sonucunda helikopter kontrolü kaybetti ve Ermenistan topraklarında dağlık araziye düştü” denildi. Bakanlık, helikopterin hangi unsurlar tarafından vurulduğuna dair araştırmaların devam ettiğini ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

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