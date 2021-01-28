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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Ermenistan'da protestocular savcılık ve hükümet binasına yürüdü: 26 gözaltı

- Ermenistan'da protestocular savcılık ve hükümet binasına yürüdü: 26 gözaltı

- Hükümet binası önündeki arbededen detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Alabalık Bakanlık Harekete Geç Hükümet Avcılık 


- Ermenistan’ın başkenti Erivan’da kalabalık bir grup Başbakan Nikol Paşinyan’ın tutuklanması talebiyle önce hükümet binasına ardından savcılık binasına girmeye çalıştı. Çıkan olaylarda 26 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Dağlık Karabağ’da, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında yapılan ateşkes anlaşmasının Ermenistan’ın aleyhine olduğunu Paşinyan karşıtı grup, bu anlaşmaya imza atan Başbakan Nikol Paşinyan’ı hainlikle suçlayarak istifa çağrılarına devam ediyor. Ateşkes anlaşmasının duyurulmasından bu yana başkent Erivan’da protestolar devam ediyor. Muhalefet bloğunun çağrısı üzerine binlerce kişi, hükümet binası önünde toplanarak, “Hain Paşinyan” ve “Bu ülkeden defol” sloganları attı. Savcılık binasını kuşattılar Paşinyan’a istifa çağrısında bulunan göstericiler, savcılık binasına doğru yürüyüşe geçti. Savcılık binasını kuşatan protestocular, Paşinyan’ın tutuklanması için savcıların harekete geçmesi çağrısında bulundu. Polis engeliyle karşılaşan göstericiler, Savcılık binasının ardından hükümet binasına geri döndü. Hükümet binasına girmeye çalıştılar Hükümet binasına geri dönen göstericilerin, binaya girmeye çalışması üzerine polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis, binanın kapısına etten duvar örerek, göstericilerin binaya girmesine izin vermedi. 26 kişi gözaltına alındı Protestoların organizatörlerinden olan Tigran Çobanyan yaptığı açıklamada, “Şuana kadar 26 kişi gözaltına alındı. Daha fazla güç kaybetmemek için eylemimizi sonlandırıyoruz” dedi.
Protestolar sırasında Paşinyan’ın ise Başbakanlık konutunda olduğu öğrenildi.
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