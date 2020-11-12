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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Ermenistan’da Paşinyan karşıtı gösterilerde arbede: 30 gözaltı

- Ermenistan’da Paşinyan karşıtı gösterilerde arbede: 30 gözaltı

- Gündüz mitinginden detaylar

Polis Müdahale Protesto Başkent Hükümet Muhalefet 

-- Polisin meydanda gözaltlarına başlamasından detay
-- Akşam gözaltılardan detay

( ERİVAN ) ERİVAN

- Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası için toplanan göstericilere, polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 30 kişi gözaltına alındı. Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra ülkesinde “hain” ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestolar ikinci gününde başkent Erivan’daki Özgürlük Meydanı’nda devam etti. Protestolara katılan muhalefet parti temsilcileri ve milletvekilleri halka hitaben yaptıkları konuşmalarda, Dağlık Karabağ anlaşmasını “yenilgi” olarak nitelendirdi. Paşinyan’ın istifa etmesini isteyen muhalefet, Paşinyan hükümetinin düşürülmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Muhalefet, yeni kurulacak olan hükümet ile Ermeni halkının haklarının sonuna kadar savunulacağını ifade etti.
Muhalefet üyelerinin halka hitaben yaptıkları konuşmalar sırasında polis meydanda bulunan protestoculara müdahale etti. Yüzleri maskeli olan polisler, meydanda birçok kişiyi yaka paça gözaltına aldı. Gündüz yapılan protestolar sırasında 20 kişinin gözaltına alındığı, akşam saatlerinde ise meydanı terk etmeyen gruba yapılan müdahale sonrası 10 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.
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