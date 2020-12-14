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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösteri

- Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösteri

- Erivan’daki Paşinyan karşıtı yürüyüşten detaylar

( ERİVAN ) ERİVAN

Protesto Sivil İtaatsizlik Başkent Yazılı Açıklama Muhalefet 


- Ermenistan’da binlerce muhalif sokaklara dökülerek, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını istedi. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım’da imzalanan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’da ateşkes ilan edilmesinin ardından anlaşmanın Ermenistan’ın aleyhine olduğunu savunan muhalefet, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep etmeye devam ediyor. Siyasi kargaşanın devam ettiği ülkede istifa baskısı altındaki Paşinyan sabah saatlerinde kameraların karşısına geçerek istifa etmeyeceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta “sivil itaatsizlik” ilan eden muhalefet, Paşinyan’ın istifası için her gün aralıksız eylemlerine devam ediyor. Akşam saatlerinde başkent Erivan’da bir araya gelen binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı’nda yürüdü. Göstericiler, sık sık “Hain Nikol” sloganı attı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto gösterisine muhalefet liderleri ve sendika temsilcileri de katıldı.
Protesto sırasında herhangi bir olay yaşanmadı. Muhalefet tarafından yapılan yazılı açıklamada Paşinyan’ın istifa talebi yinelenirken, yarın yine kitlesel eylemlerin yapılacağı duyuruldu.
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