Ermenistan'da, Nikol Paşinyan'dan gece yarısı seçim zaferi konuşması



- Ermenistan'da yapılan parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan hala sayımı devam eden oylarda muhalefete fark atınca kameralar karşısına geçerek Ermeni halkına teşekkür konuşması yaptı. Dağlık Karabağ'da savaşı kaybeden önce muhalefetin sokak protestolarıyla ardından Ermenistan ordusunun Paşinyan hükümetine karşı darbe girişiminden sonra erken parlamento seçimlerinin yapılmasına karar verilmişti. Sabah saatlerinde Ermenistan'da başlayan oy verme işlemi akşam saatlerine kadar devam etti. Seçimlerde toplam 21 siyasi parti ve 4 seçim bloğu parlamentoda çoğunluğu elde edebilmek için yarıştı. Yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan Ermenistan'da halkın yüzde 49,4'e tekabül eden toplam 1 milyon 281 bin 174 kişi sandığa gitti. Paşinyan partisiyle muhalefet ittifakla seçimlere katıldı Siyasi partiler için yüzde 5 ve siyasi parti ittifakları için yüzde 7 seçim barajının bulunduğu ülkede geçtiğimiz 2018 yılında "Renkli Devrim"den sonra yapılan seçimleri Nikol Paşinyan'ın, "Benim Adımım" bloku yüzde 70 oy alarak kazanmıştı. Bu seçimlerde Paşinyan bloğu dağıtarak lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi ile seçimlere katılırken Paşinyan'ın en güçlü rakibi "Ermenistan İttifakı" bloğunun adayı olan Rober Koçaryan oldu. Ermenistan'ın eski cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ise "Onurum Var" ittifakının ortak adayı olarak seçimlerde boy gösterdi. Paşinyan'ın partisi seçimi önde götürüyor Ermenistan'da yapılan seçimlerin ardından oy sayma işlemine geçilirken gece yarısına kadar oyların yaklaşık yüzde 33'ü sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisi yüzde 58,02, Rober Koçaryan'ı destekleyen "Ermenistan Bloğu" yüzde 18,84 ve Serj Sarkisyan'ı destekleyen "Onurum Var" yüzde 5,27, Müreffeh Ermenistan Partisi ise yüzde 4,68 oy aldı. Diğer siyasi partiler ve ittifaklar barajın altında oy alırken oy sayma işlemi de devam etti. Paşinyan'dan gece yarısı zafer konuşması Ermenistan'da oy sayma işlemi devam etmesine rağmen büyük bir fark atarak seçimleri önde götüren Başbakan Nikol Paşinyan gece yarısı kameralar karşısına geçerek destekçilerine teşekkür konuşması yaptı. Seçimlerde çıkan sonucu beklediklerini ifade eden Paşinyan, " Ermeni halkı seçimini yaptı. Beklenen sonuç oldu. Biz de bu seçimlerde Ermenistan halkının zaferini öngörüyorduk. Sivil Sözleşme Partisi'nin parlamentoda çoğunluğu kazandığı şimdiden belli. Henüz oylar tam sayılmadı. Ancak ikna edici bir çoğunluğa sahip olacağız. " dedi.

Konuşmasında Rusya'ya da mesaj gönderen Paşinyan, "Ermenistan'a ve Ermeni halkına verdiği destek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Başbakan Mihail Mişustin'e ve Rusya Federasyonu'na şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Muhalefetle istişarelere başlayacak Kesin olmayan seçim sonuçlarında büyük bir farkla muhalefetin önünde bulunan Paşinyan zaferlerini "İkinci devrim" olarak nitelendirerek, "Ermenistan halkı üç yılda ikinci devrimi gerçekleştirdi. Bu sefer 'kadife' yerine 'çelik' devrim gerçekleştirdi. Seçim sürecinde verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz. Toplumumuzu ve halkımızı birleştirmeye çalıştırmalıyız. Önümüzdeki günlerde, seçimlere katılan tüm güçlerle Ermenistan'ın siyasi hayatı ve kamu potansiyelinin konsolidasyonu hakkındaki vizyonlarını anlamak için siyasi istişarelere başlayacağız" dedi.

Mesajında bölgesel durumla ilgili de yorum yapan Paşinyan, Ermenistan'ın, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkeleri ile işbirliğini derinleştirmeyi planladığını belirtti.

Muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmedi Dağlık Karabağ hezimetinin ardından Paşinyan'ın büyük bir prestij kaybına uğradığını düşünerek seçimlere umutlu katılan muhalefet bu seçim sonuçları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken aynı zamanda seçimlere şaibe karıştığı yönünde imalarda bulundu. Rober Koçaryan'ı destekleyen "Ermenistan İttifakı" bloğundan yapılan yazılı açıklamada seçim sürecinin güven vermediği ifade edilerek, "Güvensizliğin en ciddi nedeni, farklı sandıklardan gelen ve seçim sonuçlarının sistematik, önceden planlanmış şekilde tahrif edildiğini gösteren yüzlerce sinyaldir. Ermenistan bloğu tüm soru işaretleri ve şüpheler ortadan kaldırılmadan seçim sonuçlarını kabul etmeyecektir" denildi. (EA-MA-Y)

