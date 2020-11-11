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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Ermenistan'da Muhalefetin Mitingi Başlamadan Gözaltılar Başladı

- Ermenistan'da Muhalefetin Mitingi Başlamadan Gözaltılar Başladı

- Alandan detaylar

Güvenlik Kontrolü Siyasi Parti Sivil Toplum Muhalefet Partileri Milletvekili 

-- Protestolardan detaylar
-- Gözaltılardan detaylar
-Fotoğraf:
--Detay
-Kaynak: Sosyal Medya

( ERİVAN ) - Ermenistan'da muhalefetin mitingi başlamadan gözaltılar başladı ERİVAN

- Ermenistan’da muhalefet partileri, Dağlık Karabağ anlaşmasını kabullenemeyerek sokağa döküldü. Başkent Erivan’da polis, miting başlamadan protestocuları gözaltına almaya başladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’dan çekildiklerini ve Azerbaycan ile anlaşma imzaladıklarını duyurunca, Ermenistan’da muhalefet ayaklandı. Paşinyan’ın imzaladığı anlaşmayı yenilgi olarak gören muhalefet partileri, dün gece yaptıkları ortak açıklamayla taraftarlarına protesto çağrısında bulundu. Başkent Erivan’daki Özgürlük Meydanı’nda, yerel saate göre 13:00’te mitinge başlayacaklarını duyuran muhalefet bloğunun çağrısına, ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve sendikalardan da destek geldi. Sabah saatlerinde miting için toplanmaya başlayan protestocuların araçları, şehir girişlerinde durdurularak güvenlik kontrolüne tabi tutuldu. Mitingin yapılacağı meydana ise maskeli polislerin yanı sıra çok sayıda kolluk kuvveti personeli konuşlandırıldı. Siyasi parti liderleri, birkaç milletvekili ve insan hakları aktivisti gözaltına alındı Bugün erken saatte meydanda bir araya gelen muhalefet önderleri mitinge hazırlanırken, Ermeni polisi siyasi parti liderlerini, birkaç milletvekilini ve insan hakları aktivisti gözaltına aldı. İlk etapta gözaltına alınanların milletvekilleri Gegham Petrosyan, Hripsime Arakelyan, Gagik Tsarukyan, Arsen Babayan, Siyasi Parti lideri Garnik İsagulyan ve Ermenistan İnsan Hakları Aktivisti Ruben Melikyan olduğu açıklanırken, bunu duyan protestocular meydana akın etti. Polis ile protestocular arasında arbede çıktı. Paşinayan’a yönelik olarak, “Hain Nikol” ve “Toprağını satan gidecek” diye bağıran öfkeli protestocular, meydanda bulunan Parlamento binasının kapısına yöneldiğinde, polis kapı önüne adeta etten duvar ördü. Muhalefet gösterilerinin devam ettiği meydanda kalabalık giderek büyürken, Erivan şehir merkezinde güvenlik önlemleri giderek sıkılaştırılıyor.
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