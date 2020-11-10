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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Ermenistan’da göstericiler Dağlık Karabağ’daki mağlubiyetin ardından parlamento binasını bastı

Ermenistan’da göstericiler Dağlık Karabağ’daki mağlubiyetin ardından parlamento binasını bastı

- Ermenistan parlamentosuna giren göstericilerden detaylarMOSKOVA (AA) - Ermenistan ’da halk, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı.
Ermenistan ’ın başkenti Erivan da protestocular, Paşinyan’ın Ermenistan ’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplandı.Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.Bazı protestocular Paşinyan’ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu.Paşinyan, bir süre önce Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:“Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir.”Öte yandan, parlamento binasına da giren göstericiler Paşinyan aleyhinde sloganlar attı.Parlamento kürsüsüne çıkan bazı protestocular, Karabağ’daki çatışmaların devam etmesi çağrısında bulundu.

Makam Odası Protesto Çatışma Hükümet Parlamento 

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