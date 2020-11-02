- Ermenistan bu kez okulu vurdu

-Yıkılan yerler

-Pencerelerin hasar görmesi

-detay



( AĞDAM ) AĞDAM



- Ermenistan ordusu Ağdam'da bir okulu vurdu. İhlas Haber Ajansı'nın görüntülediği okul kullanılamaz hale geldi. Ermenistan, ateşkes ihlallerine devam ederek Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürüyor. Ermenistan ordusu ikindi saatlerinde Ağdam kentine yoğun top atışı gerçekleştirdi. Ağdam kentinin Mahrızlı köyünde bulunan okul top atışıyla vuruldu. Ermenistan'ın hedef aldığı okulu İhlas Haber Ajansı görüntüledi. Okulun ön kısmı yıkılarak yerle bir olurken, tüm pencereleri de dağıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, okul kullanılamaz hale geldi.



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