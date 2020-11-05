- Ermenistan Askerlerinin Kaçarken Bıraktığı Askeri Teçhizat Görüntülendi

- Ermenistan askerlerinin Azerbaycan tarafından yürütülen operasyonlar sırasında cepheden kaçarken bıraktıkları askeri teçhizatlar görüntülendi. Azerbaycan, Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonları başarılı bir şekilde sürdürüyor. Azerbaycan ordusu, köy köy ilerlerken, Ermenistan askerleri cepheden kaçıyor. Azerbaycan ordusu Ermenistan’ın kaçarak cephede bıraktığı askeri araçları ele geçirdi. Ele geçirilen askeri araçlar ve askeri teçhizatlar görüntülendi.
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