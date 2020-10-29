- Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı askeri teçhizat görüntülendi

- Ermenistan askerlerinin savaş alanlarından kaçarken bıraktığı teçhizatlar görüntülendi. Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen askeri araçların ve askeri teçhizatın görüntüleri paylaşıldı. Azerbaycan ordusu Ermenistan’ın kaçarak cephede bıraktığı askeri araçları ele geçirdi. Ele geçirilen askeri araçlar ve teçhizatlar görüntülendi.
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