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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı

- Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı

-Ermenistan askerilerinin vurulması

Saldırı Irak 

--Ermenistan askerlerinin kaçtığı anlar

( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerleri Hocavend yönündeki mevzilerini bırakarak kaçtı. Azerbaycan Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Hocavend yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermenistan ordusuna ağır darbe vurulduğu ifade edildi. Savunma Bakanlığı, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığı belirtildi. Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.
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