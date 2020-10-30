- Ermenistan’a ait mühimmat deposu yok edildi



- Ermenistan’a ait askeri mühimmat deposu yok edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 29 Ekim gecesi işgal altındaki topraklarda Ermenistan’a ait yeni inşa edilen mühimmat deposunun Azerbaycan birlikleri tarafından imha edildiği belirtildi. Operasyona ilişkin görüntüler Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.



loading...