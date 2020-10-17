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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Ermenistan’a ait asker ve teçhizatlar nokta atışı ile etkisiz hale getirildi

- Ermenistan’a ait asker ve teçhizatlar nokta atışı ile etkisiz hale getirildi

Ermeni askerlerin vurulması

Askeri Araç Saldırı Yükselen 

-Vurulan hedeflerden yükselen duman
-Detay

( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait çok sayıda askeri ve askeri aracı nokta atışı ile etkisiz hale getirdi. Ermenistan’ın Gence’de sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan da Ermenistan’a karşı saldırı gerçekleştirdi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait mevzileri, askeri araçları vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, Ermenistan ordusunun büyük hasar aldığı anlaşılıyor. Görüntülerde, Ermenistan askeri, Azerbaycan’ın nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.

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