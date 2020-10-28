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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Ermeniler tarafından terk edilen 85 yaşındaki Ermeni kadına Azerbaycan sahip çıktı

- Ermeniler tarafından terk edilen 85 yaşındaki Ermeni kadına Azerbaycan sahip çıktı

Babayan Yevgeniya Pavlovna açıklama

( BAKÜ ) BAKÜ

Yaşlı Kadın Hastane Cenaze Bild En Yaşlı Kadın 


- Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan çekilirken terk ettiği 85 yaşındaki yaşlı kadın Azerbaycan'a teşekkür etti. Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan çekilmesi üzerine çaresiz kalan iki sivil, 1935 doğumlu Babayan Yevgeniya Pavlovna ve 1935 doğumlu Melkumyan Misha Merlandovich Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldı. Hadrut'ta Ermeniler tarafından terk edilen 85 yaşındaki Ermeni Pavlovna, Azerbaycan askerlerine teşekkür etti. Azerbaycanlıların ve Ermenilerin Dağlık Karabağ'da barış içinde yaşayabileceklerini söyleyen yaşlı kadın, “Savaş çıktığında Ermeni askerleri bizi terk etti. Neyse ki Azerbaycan askerleri bizi kurtardı ve bizi Bakü'ye getirdi. Şu anda Bakü'de bir hastanede tedavi görüyorum. Buraya çok iyi bakıyorlar bize. Her iki halkın Dağlık Karabağ'da barış içinde yaşayabileceğine inanıyorum” dedi.
“İki yaşlı kadının da iadesine hazırız” Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, düzenlediği brifingde, "Azerbaycan’ın tek taraflı olarak cenazeleri Tovuz ve Gürcistan üzerinden Ermenistan'a vermeye hazır olduğunu, aynı zamanda iki yaşlı kişinin de iadesine hazır olduğunu bildirdi ancak Ermenistan henüz buna cevap vermedi" dedi.

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