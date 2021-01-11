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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Ermeni muhalifler Paşinyan'ın, Moskova'ya gidişini engellemeye çalıştı

- Ermeni muhalifler Paşinyan'ın, Moskova'ya gidişini engellemeye çalıştı

Havaalanı yolunun kapatılması anlarından detaylar

Muhalifler Protesto İlham Başkent Muhalefet 

- Protestocuların megafonla konuşmalarından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya lideri Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Moskova’da görüşmek için Erivan’dan hareket edeceği muhaliflerin protestolarıyla karşılaştı. Dağlık Karabağ’da, 9 Kasım tarihinde ateşkes ilan edilmesinin ardından Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ilk kez bir araya geliyor. Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın gerçekleştireceği üçlü görüşmeler öncesi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sabah saatlerinde Erivan’daki, Zvartnots Uluslararası Havalimanı’na hareket etti. Dağlık Karabağ’daki ateşkes anlaşmasına imza atan Paşinyan’ı, Dağlık Karabağ topraklarını Azerbaycan’a teslim etmekle suçlayan muhalefet üyeleri de yine protesto gösterisi gerçekleştirdi. Protestocular önce havaalanına giden yolları kapatarak Paşinyan’ın gidişini engellemeye çalıştı. Protestocular ellerine aldıkları megafonlarla açıklamalar yaparak Paşinyan’ın, Moskova’ya yine Ermenistan aleyhinde anlaşmalara imza atmak için gideceğini bu nedenle Paşinyan’ın havaalanına ulaşımını kestiklerini söyledi.

Polislerle protestocular arasında bir süre devam eden pazarlıklar neticesinde havaalanı yolu tekrar trafiğe açıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise protestoların ardından Erivan’dan, Moskova’ya hareket etti.
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