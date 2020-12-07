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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Ermeni işgalinden 3 Ekim’de kurtarılan Talış köyü görüntülendi

- Ermeni işgalinden 3 Ekim’de kurtarılan Talış köyü görüntülendi

Köyden detay

Strateji Şehit Çatışma Trol 

-Asker Fetelizade ile röportaj
-Detay

( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter iline bağlı Talış köyü görüntülendi. Terter ilinin Talış köyü 1994'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. Azerbaycan-Ermenistan arasında 2016 yılı Nisan çatışmalarında Talış köyü civarındaki stratejik tepeler Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçmişti. Ermenistan işgalinden 3 Ekim’de tamamen kurtarılan Talış köyünde artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Asker Oruçeli Fetelizade, “Kardeşlerimizin intikamını almak için orduya katıldım. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Şehit annelerinin ellerinden öpüyorum. Kendi oğlunuz ölse bile sizin bizin gibi evlatlarınız var. Biz savaşta Allah diyerek hep ilerliyorduk ve dinsizlere dinimizin, imanımızın hep yaşayacağını gösterdik. Burada Ermeniler yaşıyordu. Biz savaştık ve galip geldik. Başkomutanımıza teşekkür ediyorum. O her zaman bizim yanımızda” diye konuştu.
Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasında 44 gün süren çatışmalar sona erdi. Ermenistan'ın imzaladığı Ateşkes Anlaşmasıyla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış, hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Anlaşmaya göre, Ermenistan Ağdam’ı 20 Kasım’da, Kelbecer'i 25 Kasım’da, Laçın’ı ise 1 Aralık’ta Azerbaycan’a teslim etmişti.
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