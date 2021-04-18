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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki

- Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki

PAŞİNYAN'IN MEZARA GELMESİ

Gesi Irak 

-PAŞİNYAN'IN TEPKİ GÖRDÜĞÜ ANLAR
-PAŞİNYAN'IN MEZARDAN AYRILIŞI

( ERİVAN ) ERİVAN

- Azerbaycan ile 44 gün süren Dağlık Karabağ savaşında büyük hezimete uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ölen Ermeni bir askerin mezarına çiçek bırakmak isterken ailenin tepkisi ile karşılaştı. Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan savaşta yenilginin faturasının kesildiği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a tepkiler sürüyor. Ermenistan'ın Vayots Dzor bölgesini ziyaret eden Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki savaşta ölen bir Ermeni askerinin mezarına çiçek bırakmak istedi. Mezarın başında bekleyen Ermeni askerin yakını ise Paşinyan'ın karşısında durarak, "Bu benim kardeşimin mezarı. Buna hakkım var ve size izin vermiyorum. Gidin. Hiçbir yetkili, kardeşimin bedenini bulmak için yardımcı olmadı, aksine bu çabalarımıza müdahale ettiler" ifadelerini kullandı. Paşinyan, aileden gelen tepki üzerine Ermeni askerin mezarının başından ayrıldı.
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