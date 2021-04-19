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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erkenci papaz eriği don kurbanı oldu

Erkenci papaz eriği don kurbanı oldu

Erik tarlasından farklı açılardan görüntü

-Murat Kızıl detay
-Murat Kızıl röportaj
-Detay

( DENİZLİ -ÖZEL) DENİZLİ

- Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yetişen erkenci papaz eriği bu yıl don kurbanı oldu. Meyveler çiçekteyken yaşanan don nedeniyle yüzde 70 oranında rekolte kaybı yaşanan ağaçlarda neredeyse ürün kalmadı. Denizli’nin Sarayköy ilçesinde papaz eriği üreten çiftçi Murat Kızıl, Mart ayında etkili olan don olayı nedeniyle rekolte düşüş yaşadı. Geçtiğimiz yıl 8 ton papaz eriğini alıcısı ile buluşturan Kızıl, bu yıl erken açan çiçekleri don vurmasıyla yüzde 70 oranında ürün kaybı yaşadığını söyledi.

Ürünleri almak için gelen alıcıların eli boş geri döndüğünü dile getiren Kızıl, “Ürettiğimiz erik şuanda Sarayköy’ün en meşhur turfandan gelen en özel eriklerden biri olan papaz eriği. Türkiye’de nadir bulunan eriğimizdir. Ama bu sene soğuk vurduğu için sıkıntı var. Kayıp oranı yüzde 70 ile 80 arasında. Soğuk bizim mahsullere zarar verdi. Mart’ın 25 ‘inde don nedeniyle bizim çiçek açan eriklerimiz don nedeniyle döküldü. Zararımız çok büyük. Erikleri almaya geliyorlar ama mahsulümüzü satamıyoruz. Geçen yıllara bakaraktan 8 ton olan ürünümüz bu sene 2 tona düştü. Geçen yılki ürünü almamızın imkanı yok, çünkü soğuk vurdu. Bu yıl masraflarımız çok ağır. Eğer eriğimizi satabilseydik 45 bin TL’ye kadar satabilirdik. Eriğimiz olmadığı için mağduruz” dedi.
(FP-MB-E)
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