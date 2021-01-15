Erkeklerde yeni trend gri saç

-Saça gri boya sürülmesinden detay

-Boya sonrası işlemler

-Selçuk Topkaya ile röp.

-Saçın son hali



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Son yıllarda erkeklerin tercihi gri saç oldu- Kuaför Selçuk Topkaya:- “Ünlülerden görüp talep ediyorlar” ESKİŞEHİR



- Kadınlardan sonra erkeklerde de sıkça tercih edilen saç boyamada 2020 ve 2021’in trendi gri renk oldu. Saçın orijinal renginden farklı bir renge boyanması kadınlar kadar erkekler tarafından da yoğun ilgi görüyor. Son yıllarda erkekler de dış görünüşünde değişiklik yapmak için kadınlar kadar saç rengine önem veriyor. Özellikle gençler arasında yaygın olan saç boyamada doğal olmayan renklere rağbet gösteriliyor. Mavi, yeşil, mor ve sarı tonlar erkekler tarafından tercih edilen saç renkleri arasında yer alırken, listenin başında ise gri renk geliyor. Ünlülerin de sıklıkla kullandığı gri saç, kuaförler tarafından 2020 ve 2021 yıllarında erkeklerin en çok tercih ettiği renk olarak gösteriliyor. “Ünlülerden görüp talep ediyorlar” Eskişehir’de Cool Hair Style isimli kuaför işletmesinin ortağı Selçuk Topkaya, gri saçın tercih edilmesinin genellikle sanal alemde görülen ünlülerden kaynaklandığını belirterek, “2020 ve 2021 yıllarında birçok renk üzerine çalışmamız oldu. Genelde saç renklendirmede saçın yapısı ve kafa yapısına göre işlem yapıyoruz. Geçen yıl ve şu anda da olduğu gibi en çok gri ve füme, açık gri, platin tonlarında boyamalar yaptık. Artık internet çağında yaşadığımızdan insanlar manken ve model gibi ünlü kişilerin saç tasarımı ve simaları hoşuna gittiği için kendileri de çok talep ediyorlar” diye konuştu.

Boyanın saçta kalma süresinin çeşitli ürünlerle uzatılabileceğini aktaran Topkaya, mor şampuanın gri boyayı belirginleştirdiğini söyledi.



Boyanın kalitesinin de saçta ne kadar kalacağını etkilediğini ifade eden Topkaya, “Saçtaki boya, kalitesine göre 3 gün ile 1 hafta arasında gidiyor. Tabi ki bunu mor şampuanla daha uzun sürelere çıkartabiliriz. Mor şampuanın içerisinde farklı renk kombinasyonları var zaten. Farklı renklerin birleşimiyle gri boya oluşuyor. Mor şampuan da gri rengi belirginleştiriyor” dedi.





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