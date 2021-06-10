Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
'Erkek işi' denilen tırpanda usta oldu

'Erkek işi' denilen tırpanda usta oldu

Bayan motorlu tırpanı çalıştırması detay

Panda 

-Motoru sırtına alması detay
-Bahçe içindeki otların tırpanlanması detay
-Nuray Arslan röp.

( ORDU ) "Erkek işi" denilen tırpanda usta oldu ORDU

- Ordu'da merakla başladığı motorlu ot biçme işinde ustalaşan Nuray Arslan, her yıl bahçesinin otlarını kendisi tırpanlıyor. Kabadüz ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Arslan, yıllar öncesinde eşine yardımcı olmak amacıyla başladığı motorlu tırpan işinde usta oldu. İlçe merkezinde eşiyle birlikte lokanta çalıştıran Arslan, mesai sonrası tırpanıyla bahçesinde otları temizliyor. "Kadın isterse dünyayı değiştirebilir" diyen Arslan, “İlçe merkezinde eşimle birlikte lokanta çalıştırıyorum. Buradaki işlerimi tamamladıktan sonra tırpan motorumla fındık bahçemdeki otları biçiyorum. Aslında bu iş erkek işi olarak bilinse de ben yıllardır zevkle yapıyorum" dedi.
(MB-SLH-Y)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement