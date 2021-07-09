Erkek arkadaşını bıçaklayan sanığa 8 yıl hapis



- Bahçelievler'de tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Arzu Soytürk, 'kasten yaralama sebebiyle ölüme sebebiyet verme' suçundan 8 yıl hapse mahkum edildi. Bahçelievler'de tartıştığı erkek arkadaşı Sedat Akyazı'yı öldüren tutuklu sanık Arzu Soytürk'ün yargılandığı dava karara bağlandı. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Soytürk SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, maktulün ailesi ve avukatı duruşmada hazır bulundu. "Zarar vermek istemezdim" Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Arzu Soytürk, "Maktul ile ilişkimiz vardı, aramızda olay gecesi tartışma çıktı. Sehpanın üzerindeki bıçağı sadece korkutmak amaçlı salladım, yaralama kastım yoktu. Çok üzgünüm, zarar vermek istemezdim" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık Arzu Soytürk'ü 'Kasten yaralama sebebiyle ölüme sebebiyet verme' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

