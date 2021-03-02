Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ERİVAN - Ermenistan'da muhalefet yanlılarından gösteri

ERİVAN - Ermenistan'da muhalefet yanlılarından gösteri

- Muhalefet yanlılarının mitinginden detaylarPaşinyan, Ermenistan 'da yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeyi planladıklarını duyurduERİVAN (AA) - Ermenistan 'da ordunun, istifası için muhtıra verdiği Başbakan Nikol Paşinyan, ülkedeki parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeyi planladıklarını bildirerek, "Ekimde, yeni anayasanın kabul edilmesi veya anayasada değişikliklerin yapılması sürecini başlatmamız gerekiyor." dedi.
Başkent Erivan'da, iktidar ve muhalefet yanlıları, aynı anda mitingler düzenledi.
Başbakan Paşinyan, Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda destekçileriyle bir araya gelirken, hükümetin istifasını talep eden muhalif kesimler ise Mareşal Bagramyan Caddesi'nde toplandı.Paşinyan ve muhaliflerin aynı saatte düzenledikleri gösterilere, binlerce kişi katıldı.
- "Yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş senaryosu mümkün"Paşinyan, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, ülkedeki parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapmayı planladıklarını belirterek, "Ekimde, yeni anayasanın kabul edilmesi veya anayasada değişikliklerin yapılması sürecini başlatmamız gerekiyor. Yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş senaryosu da mümkündür." ifadesini kullandı.Bunun için referandum yapmayı planladıklarını belirten Paşinyan, "Yeni sistem, Ermenistan 'da istikrarı garanti altına alacak ve gelecekte siyasi krizlerin çıkmasını engelleyecek." değerlendirmesinde bulundu. - "Genelkurmay Başkanı yasaları ihlal etti"Paşinyan, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, kendisini istifaya çağıran bildiri yayımladığını anımsatarak, "Genelkurmay Başkanı, bu bildiriyle yasaları ihlal etti ve kendisinin istifa etmesi gerekiyor. Bu kaçınılmazdır." diye konuştu.
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın da orduyu kendisine karşı kışkırttığını savunan Paşinyan, "Genelkurmayın bildirisi, eski yetkililerin ve özellikle de Sarkisyan'ın etkisi sonucu yayımlandı." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Genelkurmay Başkanı'nı görevden alan kararnameyi imzalayacağı umudunu paylaşan Paşinyan, erken parlamento seçimlerine gitmeye hazır olduğunu vurguladı. - Cumhurbaşkanı Sarkisyan ve Paşinyan görüştüÖte yandan Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sarkisyan ve Başbakan Paşinyan'ın bir araya geldiği belirtildi.Görüşmede, ülkede oluşan siyasi durumun ele alındığı ifade edilerek, Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan Anayasası ve ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket ettiği kaydedildi. - Paşinyan'ın istifası için muhtıra Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'ın Gasparyan'ı görevden almasına ilişkin kararnameyi imzalamayarak geri çevirmişti.Başbakan Paşinyan, aynı kararnameyi Cumhurbaşkanlığına tekrar göndermişti.

Parlamento Seçimleri Yeni Anayasa Cumhurbaşkanlığı Darbe Girişimi Parlamento 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
Meclis'te dikkat çeken vekiller!Meclis'te dikkat çeken vekiller!
Kalın, Ahmet Kaya'nın Mezarını Ziyaret EttiKalın, Ahmet Kaya'nın Mezarını Ziyaret Etti
'Türkiye'nin Otomobili' Tanıtım Toplantısı'Türkiye'nin Otomobili' Tanıtım Toplantısı
2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...
AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı