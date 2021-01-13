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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erik seralarına bahar erken geldi

Erik seralarına bahar erken geldi

Çağla erik çiçekleri ve üzerlerindeki arılar

İhsan Keskin Kesk Allah Irak 

-Adem Keskin ile röp.
-İhsan keskin ile röp.
-Üreticilerin çiçekleri incelemesi
-Çiçek açmış ağaçlar ve sera içi görüntüsü
-Seranın dış görüntüsü

( MERSİN )- Mersin'de erken çiçek açan çağla erikleri sofralara da 15-20 gün daha erken gelecek MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde serada yetiştirilen turfanda erikler, geçen yıla göre 15 ila 20 gün daha erken çiçek açtı. Seralarda adeta gelinlik giyen erik ağaçları, çiçeklere konan arılarla birlikte baharı anımsattı. Üreticiler erken çiçeklenmeyle birlikte çağla eriklerin sofralara yaklaşık 15-20 gün daha erken geleceğini öngörüyor. Üreticilerden Adem Keskin, havanın ılık gitmesi dolayısıyla erik ağaçlarının geçen yıla göre 15-20 gün daha erken çiçek açtığını belirtti.
Keskin, "Yalnız bu her üreticinin serası için böyle değil. Çevremizde bazı erik ağaçları halen çiçek açmadı. O eriklerde aynı hava şartına tekabül etti. Ama burada üretici olan kardeşimin, bilhassa yeğenimin bu işte çok büyük bir fonksiyonu vardır. Bu da bir inceliktir. Bu yıl geçen yıla göre 20 gün 25 gün erken hasat yapmayı bekliyoruz. Tabi Allah'tan bir afet zararı olmazsa, şuanda sıkıntısı yok. Gayet güzel gidiyor. İnşallah üreticisine güzel bir hasılat bırakır" dedi.
"Hava şartlarının böyle olmasına sevinmeyelim" Üretici İhsan Keskin ise, "Bu yıl ağaçlarımızın 15 gün önceden erkenciliği var. Ama bu hava şartlarının böyle olmasına sevinmeyelim. Bu üzülecek bir şey. Ocak ayına nazaran bu hava bizim geleceğimiz için pek parlak değil. Yağmur yağmazsa su olmaz, kar yağmazsa su olmaz" diye konuştu.
(HSY-
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