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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Ergenekon savcısı hakkında karar

Ergenekon savcısı hakkında karar

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Akalan Tutuklu Sanık Mahkeme Heyeti Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

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( İSTANBUL )- Mehmet Murat Dalkuş’un 6 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi İSTANBUL

- FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve 2019 yılında yakalanan Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Mahkeme sanık Dalkuş’un ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan ve 2019 yılının Ekim ayında yakalanıp meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcısı Mehmet Murat Dalkuş hakkında karar açıklandı. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Murat Dalkuş SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Kararını açıklayan mahkeme sanık Dalkuş’un Fetullahçı Terör Örgütü kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
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