Ergene’de debi arttı: Tarım arazileri sular altında kaldı

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( KIRKLARELİ -DRONE) KIRKLARELİ



- Kırklareli’nde Pazartesi gününden itibaren etkisini arttıran yağış, Ergene Nehir’nin debisinin yükselmesine neden oldu. Debinin yükselmesi soncu sular altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi. Kırklareli’nde etkili olan yağış sebebiyle su seviyesi yükselen Ergene Nehir’i taştı. Taşkın sonucu nehrin geçtiği Pehlivanköy ilçesine panayır alanı ve tarım arazileri sular altında kaldı. Yoğun yağış sebebiyle tarım arazileri ve panayır alanını sular altında kaldığını belirten Ersin Kavakoğlu, “Pazartesi günü başlayan yoğun yağmur sonrası nehir yükselmeye başladı.

Daha sonra etkisini artıran yağışta Ergene Nehir’i taştı. İlçemizde bir sıkıntı yok. Panayır alanımız ve tarım arazilerimiz sular altında kaldı. Belediye ve Devlet Su İşleri ekipleri çalışmalar başlattı ve çalışmaları devam ediyor. Bizlerde burada pislikleri temizleyip suların daha hızlı çekilmesi için kütükleri kenara çekiyoruz” dedi.

Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışmaları devam ediyor.



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