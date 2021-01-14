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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ergene’de debi arttı, tarım arazileri sular altında kaldı

Ergene’de debi arttı, tarım arazileri sular altında kaldı

Ergene nehri zararları

Tarım Yükselen Irak 

-tarımsal alanlar sular altında

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Hafta sonu başlayan ve pazartesi gününden itibaren etkisini arttıran yağış, Kırklareli Ergene Nehir’inin debisinin yükselmesi sonucu tarım arazileri sular altında kaldı. Kırklareli’nde etkili olan yağış, Ergene Nehri’nin taşmasına neden oldu. Babaeski’ye bağlı Pehlivanköyü’de debisi yükselen nehir suları, evleri ve tarım arazilerini sular altında bıraktı. Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri, bölgede çalışma yapıyor.
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