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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eren operasyonları tüm hızıyla devam ediyor

Eren operasyonları tüm hızıyla devam ediyor

operasyondan görüntü

( ANKARA )- İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının ilk operasyonu olarak başlatılan ANKARA

Bild Terör Örgütü Teröristler 


- İçişleri Bakanlığını tarafından yapılan açıklamada 2 bin 024 personel 116 operasyonel timin görev aldığı “EREN-2 LİCE” operasyonunun başladığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Yeni operasyon ‘EREN-2 LİCE’ Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 024 personel ile katılımıyla başlatıldı. Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla ilki Tendürek’te başlayan Eren operasyonlarının devamı Lice’de gerçekleştiriliyor. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Hareket (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 024 personel 116 operasyonel tim görev aldığı “EREN-2 LİCE” operasyonu başlatıldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor” ifadeleri kullanıldı. (ÖMR-
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