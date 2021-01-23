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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
'Eren Operasyonları' Tendürek ve Lice’den sonra Ağrı Dağı'nda da başlatıldı

'Eren Operasyonları' Tendürek ve Lice’den sonra Ağrı Dağı'nda da başlatıldı

Operasyondan görüntü

Terör Örgütü Teröristler 

-harita fotoğrafı

( ANKARA )- İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Operasyonları tüm hızıyla kararlı biçimde devam ediyor- Eren Operasyonları Tendürek ve Lice’den Sonra Ağrı Dağın’da da başlatıldı- Operasyonda bin 40 personel görev alıyor ANKARA

- İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “EREN-3 AĞRI DAĞI” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personel 59 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.
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