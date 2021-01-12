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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Eren Operasyonları başlatıldı

Eren Operasyonları başlatıldı

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( AĞRI ) AĞRI

Şehit Bild Gesi Terör Örgütü 


- İçişleri Bakanlığı, bu toprakların vatanımız içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ve özellikle 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikteğını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu kapsamda ilki Tendürek bölgesinde başlatılan “EREN-1 TENDÜREK Operasyonu'nda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 71 personel 72 operasyonel timin görev aldığı bildirildi.
(BC -
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