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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
“Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül” operasyonuna çıkan Mehmetçikten Komando Marşı

“Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül” operasyonuna çıkan Mehmetçikten Komando Marşı

- Mehmetçiğin Komando Marşı videosu

Sosyal Medya Güvenlik Güçleri Polis Özel Harekat Terör Örgütü Teröristler 

-- Jandarma Genel Komutanlığı’nca paylaşılan fotoğraf

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleşen “Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül” operasyonuna çıkan Mehmetçik Komando Marşıyla hainlere korku saldı. Bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Erzincan’ın Kemah kırsalı Munzur Dağlarında İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ile polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından müteşekkil operasyonel timden oluşan güvenlik güçleri “Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül” operasyonunu icra ediyor. Erzincan Valisi Mehmet Makas, karlı dağlarda Mehmetçiğin Komando Marşını okumasını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Makas paylaşımına, “Aslan parçaları, Aziz milletimiz için 7/24 nöbette. Kemah kırsalında terör örgütü mensuplarını inlerinde imha etmek için aslan parçası timlerimiz “Eren-3 Şehit J.Bnb.Yılmaz Tankül 21/06” operasyonunda. Allah (CC) Mehmetçiğimizi korusun” notunu düştü. Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’nca da sosyal medya da Mehmetçiğin el ele bir kare fotoğraf paylaşılarak, “El verir uzanırız mor siyah bulutlara” denildi. (AA-AA)
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