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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Erek Dağı’nda 4 metreden düşen adam kurtarıldı

Erek Dağı’nda 4 metreden düşen adam kurtarıldı

Ekiplerden görüntü

İlk Müdahale Omurilik Kurtarma Operasyonu Kayalı İpekyolu 

-Yaralının sedyeye alınışı
-Ekiplerin kurtarma operasyonundan görüntü

( VAN )- Ekiplerin Erek Dağı’ndaki zorlu kurtarışı kameraya yansıdı VAN

- Van'da çıktığı Erek Dağı'nda dengesini kaybedip, 4 metrelik yüksekten düşerek yaralanan Veysel Işık (44), ekipler tarafından kurtarıldı. Van’ın merkez İpekyolu ilçesi Değirmenköy Mahallesi civarında saat 16.00 sıralarında Erek Dağı’na çıkan Veysel Işık isimli vatandaş, dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vakanın konumu itibariyle kara yolu ambulansının ulaşamamasından dolayı ekipler arazi şartlarında yürüyerek ve tırmanış yaparak Işık’a ulaşmaya çalıştı. Bir süre sonra yaralıya ulaşan ekipler, olay yerinden ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 metre yükseklikten kayalıklardan düşen vatandaşta ilk belirlemelere göre, kafa ve omurilik travması olduğu belirlendi. AFAD ve UMKE ekiplerinin ortak çalışması sonucu Işık, bulunduğu bölgede başarıyla alınarak ambulansa taşındı. Yaralı Veysel Işık, ekipler tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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