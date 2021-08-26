Ereğli’de bir kişi silahla yaralandı

-Yaralanan Ünsal İsmailoğlu’un yerde yatması

-Ambulansın olay yerine gelmesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Kurşunlama bölgesine emniyet şeridi çekilmesi

-Yerdeki boş kovanlar

-Polisin görüntüleri izlemesi

-Şahısların kaçtığı arabadan detay

-Olay yeri inceleme çalışmaları

-Hastane acili önü



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aralarında husumet olan kişiler arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.İ. (28) 34 MIN 81 plakalı otomobiline binmek istediği sırada, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen şahıslar ile karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.B. belindeki silah ile rastgele ateş etmeye başladı.

Kurşunlardan ikisinin Ü.İ.’nin bacağına denk gelmesi üzerine yaralandı. U.B., yanındaki arkadaşları ile birlikte olay yerinden bir araca binerek uzaklaştı. Olay yerinde bulunan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri de yaralı Ü.İ’ye müdahalede bulundu. Ekipler tarafından olay yerinde emniyet şeridi çekilerek vatandaşlar uzaklaştırıldı. Ambulansa alınan Ü.İ. ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Aracın peşine düşen ekipler, Solak yol ayrımında 67 TU 792 plakalı aracı durdurarak sürücüyü gözaltına aldı. Silahlı yaralamanın yaşandığı bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede incelemede bulundu. Olaya karıştığı öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

