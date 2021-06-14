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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Erdoğan ve Biden ilk kez Brüksel'de bir araya geldi

- Erdoğan ve Biden ilk kez Brüksel'de bir araya geldi

-İkili görüşme

Başkent 

--Heyetler arası görüşme
--Detay

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de ABD Başkanı Joe Biden ile ilk kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de ikili temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında 20 Ocak'ta göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden ile ilk kez bir araya geldi. Erdoğan, Biden ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye, Libya ve Afganistan’ın yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. “Çok iyi bir görüşme” Biden, Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Erdoğan ile "çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiğini ifade ederek, görüşme ile ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.
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