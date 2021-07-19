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- Erdoğan ve Bahçeli, Alparslan Türkeş’in evini ziyaret etti
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Erdoğan ve Bahçeli, Alparslan Türkeş’in evini ziyaret etti

- Erdoğan ve Bahçeli, Alparslan Türkeş’in evini ziyaret etti

Erdoğan ve Bahçeli'nin ziyaretinden görüntü

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Özel Oturum 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, KKTC'de Alparslan Türkeş’in doğduğu evi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü nedeniyle ziyaret ettiği KKTC’de temaslarını sürdürüyor. KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde özel oturumda konuşan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte merhum Alparslan Türkeş’in Lefkoşa’da doğduğu ve müzeye çevrilen evini ziyaret etti.
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