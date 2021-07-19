- Erdoğan ve Bahçeli, Alparslan Türkeş’in evini ziyaret etti



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, KKTC'de Alparslan Türkeş’in doğduğu evi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü nedeniyle ziyaret ettiği KKTC’de temaslarını sürdürüyor. KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde özel oturumda konuşan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte merhum Alparslan Türkeş’in Lefkoşa’da doğduğu ve müzeye çevrilen evini ziyaret etti.

