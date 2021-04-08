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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Erdoğan'ın açılışını yapacağı Uzunmehmet Camii'nde Ramazan hazırlığı

Erdoğan'ın açılışını yapacağı Uzunmehmet Camii'nde Ramazan hazırlığı

Caminin gece görüntüsü, mahya yazısı

Mahya Ali Gören Şili Aktüel 

-Camideki gündüz aktüel detaylar
-Drone detayları
-Şantiye Şefi Ömer Bulut ile röportaj

( ZONGULDAK -DRONE) ZONGULDAK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente gelerek açılışını yapması beklenen Uzunmehmet Camii'nde son hazırlıklar sürüyor. Öte yandan Ramazan Ayı'nın da yaklaşması nedeniyle camiye "Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan" yazılı mahya asıldı. Karakum mevkisinde 1.5 yıl önce yapımına başlanan Uzunmehmet Camii, 8 Mayıs 2021 günü yapılacak açılış için gün sayıyor. Camide 250 kişilik ekip hummalı çalışmalarını sürdürüyor. 6 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği 200 kişilik otopark ve 5 adet asansörü bulunan caminin, Kadir Gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat açılışının yapılması bekleniyor. Dış cephesinin bir bölümüne kömürle epoksi işlemli "Ya Allah" yazısı asılacak olan camiye Ramazan Ayı'nın da yaklaşması nedeniyle mahyalar asıldı. Caminin minarelerini aydınlatan "Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan" yazıları ise dikkat çekti. Öte yandan projenin bitmiş halini gösteren fotoğraflar da kamuoyu ile paylaşıldı. Projenin son hali görenlerden tam not aldı.
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