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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Erdemli'de yükselen dalgalarla sahil yolu trafiğe kapatıldı

Erdemli'de yükselen dalgalarla sahil yolu trafiğe kapatıldı

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile röp.

Sahil Yolu Raks Harekete Geç Yükselen 

-Yola kadar gelen dalgalar
-Kepçe ile gelen taşların temizlenmesi

( MERSİN ) - MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan fırtınayla birlikte metrelerce yükselen dalgalar sahil yolunu kum ve taşlarla doldurdu. Sahil yolunun bir bölümü de yükselen dalgalar sebebiyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Teyakkuzda olan belediye ekipleri yola saçılan taş ve kumları temizlemek için harekete geçti. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'da ekiplerce yürütülen çalışmaları bizzat yerinde takip etti. Ekiplerin görevlerinin başında olduğunu anbean bütün bölgeleri takip ettiklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli'nin alt yapısı en sağlam olan kentlerden biri olduğunu belirtti.
"Doğal afetin karşısında duracak bir güç yok" diyen Başkan Tollu, "Şu anda Topraksu Tesisleri'ndeyiz. Buranın alt yapısını düzenledik ama açık deniz olduğu için dalga hızlı bir şekilde karaya vuruyor ve kıyıyı tahrip ediyor. Belediye garajında kurduğumuz sistemle arkadaşlarımız şu anda iş makinalarıyla tırların üzerinde teyakkuz halinde. En ufak bir sıkıntıda oraya müdahale edebilecek durumdayız. Bizim amacımız bu sıkıntıyı, en az hasarla atlatmak. Allah afetinden korusun diyoruz. Gücümüz nispetinde alınabilecek bütün tedbirleri almış durumdayız” diye konuştu.
Sahil yolunun bir bölümü yükselen dalgaların taşıdığı taş ve kum dolayısıyla geçici süreliğine trafiğe kapatıldı. Yolun kapanan kısımlarına tabela asıldı. (HSY-
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