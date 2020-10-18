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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Erdemli'de korkutan yangın

Erdemli'de korkutan yangın

Cep telefonu görüntüsünde alevler

İtfaiye Aracı Hükümet Konağı Hükümet Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiye araçları
-Yanan evde soğutma çalışması
-Eşyaların tamamen yandığı bir oda

( MERSİN )-Binada ikamet edenler mahallede devriye gezen bekçiler tarafından tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın 6. katında yangın çıktı. Binada ikamet edenler mahallede devriye gezen bekçiler tarafından tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesinde hükümet konağı arkasında, altında bir süper marketinde bulunduğu binanın 6. katında yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı anda çıkan yangınla birlikte pencerelerden alevler yükseldi. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Binadaki vatandaşlar mahalle bekçileri tarafından tahliye edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. 3 itfaiye aracıyla gerçekleşen müdahale sonunda yangın söndürüldü. Bazı odalardaki eşyaların tamamen yandığı görülürken, büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Kısa süreli paniğe de neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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